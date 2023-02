Poco dopo le 13 una Ford Fiesta si è ribaltata al centro della careggiata lungo la via Spiaggia di Ponente. L’incidente è stato autonomo. Alla guida del mezzo proveniente dal centro di Milazzo in direzione Barcellona un settantaquattrenne mamertino che avrebbe prima sfiorato una macchina parcheggiata sul lato destro della strada con a bordo una signora e, successivamente, è carambolato capovolgendosi. Complessivamente sono state danneggiate altre tre automobili. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non vi sono stati feriti. Il traffico è stato gestito prima dalla polizia e poi dalla polizia municipale.

