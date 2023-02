Le proteste, naturalmente non mancano, a cominciare dall’Associazione medici per l’ambiente guidata dal dottore Peppe Falliti che stigmatizza questi eventi che «vengono sempre minimizzate dalle aziende ma che incidono nell’ambiente e nella salute dei cittadini»

Molte le segnalazioni sui social e alla redazione con foto e video. Secondo quanto risulta ad Oggi Milazzo l’attuale attivazione della torcia sarebbe dovuta alle operazioni di fermata programmata per manutenzione di alcuni impianti. Gli addetti ai lavori lo ritengono un evento “transitorio e fisiologico.

Fumo intenso dai camini della raffineria di Milazzo. Da stamattina gli impianti della Ram sono al centro dell’attenzione dei residenti per la coltre di fumo che fuoriesce da camini e dalla torcia che si attiva nelle emergenze.

Fumo dalla Raffineria di Milazzo, problemi nella fermata degli impianti per manutenzione

