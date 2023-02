FI.MA. srl ottiene l’inserimento del profilo di “Conduttore di generatori di vapore” fra le qualificazioni della Regione Siciliana. La FI.MA. Srl, in ottica del raggiungimento dei propri obiettivi in fatto di valorizzazione del territorio, ha lavorato per oltre sei mesi per sottoporre agli organi competenti l’inserimento in elenco del profilo professionale

Come definito dalla stessa Regione Siciliana, il Repertorio delle qualificazioni si configura come un “oggetto” dinamico e costantemente aggiornabile sulla base dei fabbisogni professionali e formativi del contesto produttivo regionale, al fine di facilitare la progettazione dell’offerta formativa in coerenza con tali fabbisogni, permettere l’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Di regola l’implementazione e l’aggiornamento del Repertorio regionale, ossia l’inserimento di nuovi profili/qualificazioni professionali o la modifica di profili/qualificazioni professionali già presenti, avviene mediante domanda delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini e dei collegi professionali, nonché, come in questo caso, degli enti strumentali della Regione Siciliana.

La domanda deve essere prodotta secondo le specifiche tecniche (format e criteri descrittivi) definite da precise linee guida tecnico-operative a supporto dell’implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale, utilizzando gli strumenti operativi in esse contenuti.

La domanda è stata trasmessa all’Ufficio programmazione delle attività formative e delle politiche di inclusione e cittadinanza all’indirizzo che provvede alla valutazione tecnica e metodologica della qualificazione proposta.

L’adozione e/o l’aggiornamento dei profili/qualificazioni professionali sono state approvate dalla Giunta per poi essere inseriti nel Repertorio.

In quest’ottica l’ente di formazione FI.MA. Srl., accreditato dalla Regione Sicilia con D.D.G. n. 1082 del 22 febbraio 2017 e aderente all’associazione datoriale ANFOP , ha richiesto e ottenuto, in qualità di ente strumentale, l’inserimento del profilo di “Conduttore di Generatori di Vapore” nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana.

Tale qualifica, infatti, sebbene prevista dal D.M. n. 94 del 7 agosto 2020, non era ancora stata inserita nell’elenco profili del repertorio delle qualificazioni della Regione.

La formazione di personale specializzato nell’ambito della Conduzione di Generatori di Vapore, si dimostra un’esigenza in relazione al tessuto produttivo della provincia di Messina, che ospita nella Valle del Mela La Raffineria di Milazzo, la centrale elettrica gestita da A2A, ma anche in forza delle numerose aziende operanti nei poli industriali presenti in tutta la Sicilia. Ciò rende la formazione professionale di settore un prerequisito necessario all’accrescimento della competitività e allo sviluppo delle aziende di tutta l’isola.



In perfetta coerenza con i propri obiettivi, con l’inserimento di questo nuovo profilo, FI.MA. si pone l’obiettivo di rafforzare l’occupabilità nell’area professionale della meccanica e impianti, attraverso l’incremento delle competenze dei soggetti interessati, e consente da oggi, a tutti coloro che necessitano di tale qualifica, di svolgere i corsi in Sicilia, senza bisogno di ulteriori spostamenti fuori regione.

tutte le informazioni su FI.MA. su www.fimaformazione.it

(ARTCOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FIMA SRL)