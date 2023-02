Domenica 19 febbraio, alle 09,30, Italia Nostra e Legambiente del Tirreno organizzano a Palazzo D’Amico. il Convegno ”Quale verde per la Città. Salvaguardia, cura e incremento del verde urbano” . Parteciperanno: Carmelo Antonuccio, maestro di arte floreale; Natale Torre, vivaista e ricercatore; Carmelo Celona, architetto paesaggista; Eugenio Cottone chimico ed esperto in materie ambientali; Salvatore Bonajuto, agronomo e dirigente dell’ Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.

Il Convegno farà il punto sui metodi per il mantenimento del Verde Urbano e sulle normative a tutela degli alberi affrontando la questione legata al Censimento degli alberi, al Bilancio Arboreo, al Piano del Verde e alla VTA. Quest’ ultima, la Valutazione Tecnica dell’Albero, è lo strumento per accertare il reale rischio di stabilità e la biomeccanica dell’albero evitando le capitozzature anti estetiche e l’ abbattimento di alberi sani.

«Il Verde, le arberature, i Parchi – si legge in una nota – sono indispensabili per contrastare il cambiamento climatico e le ondate di calore, per favorire il drenaggio, l’ossigenazione e l’assorbimento di tutti gli inquinanti e la tutela dell’ ecosistema. Gli alberi sono componente irrinunciabile del paesaggio e rendono più belle, più vivibili e accoglienti le città. Per questo motivo ogni albero è prezioso e va difeso. Gli stessi strumenti urbanistici in tutta Europa ormai tendono a limitare o azzerare lo sfruttamento del suolo e a incrementare gli spazi verdi al servizio della collettività».