Da stamattina alle 9 in tutta Milazzo, la valle del Mela e parte della zona tirrenica non si ricevono i canali del digitale terrestre. Secondo quanto risulta ad Oggi milazzo si tratterebbe di un problema ai ripetitori di Monte Trino, a Capo Milazzo. Le antenne diffondono i segnali Rai e MediaSet in tutta la fascia tirrenica.

Da Milazzo fino a Patti non c’è segnale del digitale terrestre. Già allertati i tecnici, il problema si dovrebbe risolvere nel pomeriggio. Numerose le proteste dei cittadini e segnalazioni anche a Oggi Milazzo. Il problema non si pone per le antenne domestiche che acquisiscono i segnale dalla Calabria e per chi è dotato di ricevitore satellitare (Sky e TvSat).