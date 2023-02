L’Area Marina protetta Capo Milazzo sbarca alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Come annunciato dal presidente Giovanni Mangano obiettivo del Consorzio è anche la promozione e la valorizzazione delle bellezze del promontorio di Capo Milazzo. La Bit, infatti, è il terzo appuntamento del 2023 che vede l’Amp protagonista all’interno di fiere e borse dedicate al turismo. E continua la collaborazione con la Regione Siciliana. All’interno dello spazio Sicilia dell’Assessorato Regionale del Turismo, infatti, è stata promossa l’Amp Capo Milazzo e le altre aree marine protette siciliane. Video dei fondali, ricchi di biodiversità sono stati proietatti in continuazione catturato l’attenzione di migliaia di visitatori.

Alla Bit erano presenti il direttore dell’Amp Capo Milazzo Giulia Visconti, il responsabile di Marevivo per l’Amp Capo Milazzo Peppe Maimone che hanno incontrato tour operator e buyer ricevendo rassicurazioni che “Capo Milazzo” sarà inserito tra le proposte di turismo sostenibile e ambientale. I dati sono assolutamente incoraggianti, tutti sono rimasti affascinati dalle bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del promontorio e dei fondali di Capo Milazzo ed inseriranno la Città di Milazzo.

«Siamo un’Area Marina giovane, l’ultima istituita – dice il presidente Giovanni Mangano – ma vogliamo conquistare il nostro spazio in un segmento del turismo che oggi è fondamentale. I fondali di Capo Milazzo hanno tutte le caratteristiche biologiche per essere un unicum da offrire agli immersionisti. Ma anche Milazzo ha tutte le carte in regola per presentare una offerta appetibile. Proprio per queste ragioni abbiamo deciso di condividere le esperienze fieristiche col Comune di Milazzo e l’assessorato regionale al Turismo. La cooperazione tra enti sarà una strategia essenziale per le attività future di questa riserva marina. Un futuro fatto di protezione e ricerca scientifica». «La Bit di Milano – interviene il sindaco Pippo Midili – rappresenta un’iniziativa importate a supporto dell’industria turistica italiana nel mondo e per la promozione dell’offerta internazionale in Italia e Milazzo con la sua area marina ancora una volta ha offerto lo straordinario patrimonio marino e terrestre»