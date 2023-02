Le “Donne che realizzano i propri sogni” questo il temo del convegno che si è svolto all’istituto Impallomeni diretto da Francesca Currò. All’incontro, organizzato nell’ambito del progetto “Proteggi-Amo-ci” coordinato dalla professoressa Maria Grazia Ilacqua, hanno partecipato gli studenti delle terze classi. Il progetto è finalizzato alla formazione degli studenti e alla prevenzione e al contrasto di bullismo, cyber-bullismo e violenza di genere, attraverso una serie di interventi ed esperienze che hanno come destinatari tutti gli studenti dell’Istituto Impallomeni di Milazzo e che sono finalizzati a creare comportamenti ed atteggiamenti che realizzino obiettivi di giustizia sociale, di parità di genere, inclusione e rispetto dell’altro.

«La nostra speranza – dice la dirigente Currò – è quella di gettare un seme” negli alunni, attraverso iniziative formative come quella proposta dall’Associazione “Astrea – Amici delle Donne” di Milazzo, affinché i giovani possano costruire una società con un’assoluta parità di genere. In seguito, gli studenti Alessio Sergi, Simone Ruello e Filippo Freda hanno letto un dialogo dal titolo “Quando Dio creò la donna». Dopo l’esecuzione di “Ho imparato a sognare” di Fiorella Mannoia da parte di Coline Saia e di “Sogna, ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni da parte di Davide Patti, accompagnati da Riccardo Schembri alla tastiera e da Federico Foti alla chitarra, la presidente dell’associazione Astrea Sebastiana Genovese ha introdotto i lavori e ha spiegato che il titolo del convegno “Donne che realizzano i propri sogni” sottolinea la capacità di superare gli stereotipi e i pregiudizi con cui le donne quotidianamente si confrontano.

Spazio anche al film “Il diritto di contare”, del regista Theodore Melfi, ambientato negli Stati Uniti degli inizi degli anni ’60, in una società ancora caratterizzata da barriere di genere e razziali, e alla riflessione sullo stesso. Il convegno è stato seguito in streaming sulla piattaforma G Suite dalle altre classi dell’Istituto e ha visto la partecipazione commossa e attiva di un gran numero di alunni e alunne, che non hanno fatto mancare interventi mirati e puntuali. L’iniziativa della professoressa Ilacqua è stato il primo di una serie di incontri mirati sul tema della prevenzione di ogni tipo di violenza di genere, che coinvolgerà medici e legali dell’associazione milazzese offrendo informazioni puntuali e nuovi spunti di riflessione agli alunni dell’IIS Impallomeni. Si tratta di una grande opportunità di formazione e di crescita, individuale e comunitaria, che arricchisce ancora di più la straordinaria offerta formativa dell’Istituto Superiore “G.B. Impallomeni” di Milazzo.