Nasce a Milazzo il Centro di Audiologia Protesica e di Riabilitazione Uditiva del Medical Center Umberto I. Una buona notizia per chi ha problemi di udito. Si tratta, infatti, di una struttura all’avanguardia che nascerà in via Umberto I, proprio nel cuore della città. Un reparto di assoluta eccellenza dove sarà possibile eseguire valutazioni, accertamenti e trattamenti per le diverse tipologie di disabilità uditiva e per i loro sintomi, come ad esempio gli acufeni.

Chi soffre di abbassamento dell’udito (ipoacusia), di acufeni o di altre disabilità e problematiche legate all’organo dell’udito presto potrà curarle avvalendosi di questa nuova realtà milazzese. Grazie alla disponibilità di una vasta strumentazione che si avvale di tecnologie avanzate e di uno staff altamente specializzato e competente, per i pazienti sarà disponibile un supporto di audiologia protesica e riabilitazione uditiva professionale che opera in sinergia con l’ambulatorio di otorinolaringoiatria del Medical Center al fine di diagnosticare e prescrivere le soluzioni più appropriate.

Per chi volesse saperne di più, la reception del Medical Center Umberto I è a disposizione per ulteriori informazioni al numero 090.9287437

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE DEPAGROUP– OGGI MILAZZO)