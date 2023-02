La milazzese Carlotta D’Amico, otto anni, ha vinto il Festival “Sanremo Fashion Music” svoltosi a Villaggio dei Fiori la scorsa settimana. La giovane cantante, alunna della scuola di canto New Wave , ha trionfato con il brano “Se telefonando” di Mina aggiudicandosi la produzione di un inedito. Carlotta si è fatta notare anche per le strade della città dei fiori cantando in diverse postazioni attirando la curiosità di moltissimi passanti.

Cristian Impallomeni, 17 anni, alunno della stessa scuola mamertina, si è aggiudicato il terzo posto con la proposta di partecipare al “Golden Music World” di Los Angeles, mentre arrivano proposte per aprire concerti ai big anche ad Alberto Iarrera, sempre della New Wave.

«Sono enormemente soddisfatto – dice Ciccio Puglisi, proprietario della scuola – dei risultati raggiunti dai miei ragazzi. Ma anche per il lavoro svolto nella mia struttura insieme alla mia docente di canto Angela Venuti». Alle rassegne sanremesi Premio Mango” e “Sanremo Fashion Music” hanno partecipato sei cantanti milazzesi: Tiziana Cerboni, Carlotta D’Amico, Cristian Impallomeni, Alisya Formica, Carola Adamo, Alberto Iarrera. «Sono soddisfatto – conclude Puglisi – anche degli altri alunni. Anche se non sono riusciti ad ottenere un premio sono stati impeccabili».