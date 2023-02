La lunga carriera di Marco Mengoni ha fatto tappa anche a Milazzo. L’artista che ieri ha trionfato all’edizione 2023 del Festival di Sanremo con la canzone “Due Vite”, nel 2013 grazie al fotografo milazzese Giuseppe La Spada ha girato una scena del suo docufilm “Pronto a Correre” proprio nella Città del Capo. Facendo conoscere la bellezza della spiaggia del Tono a tutto il mondo.

A poche ore della sua vittoria ripercorre la storia delle riprese proprio Giuseppe La Spada che era già stato il regista del videoclip della canzone “L’Essenziale” con cui l’artista laziale ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo. «Il 26 agosto di nove anni fa – racconta – è stato fatto questo grande concerto al Teatro Antico di Taormina che io ho seguito come fotografo. Mentre stavamo girando le scene del film documentario con backstage, interviste inedite e immagini del concerto, a un certo punto cercavano una location per girare una scena al tramonto. Ed è stato proprio in questo momento che ho subito proposto Milazzo. Di una cosa ero certo, quello della mia città è il tramonto più bello del mondo».



Ed è stato detto e fatto. «Nel giro di pochi minuti – continua Giuseppe La Spada – siamo saliti in macchina e partiti immediatamente per arrivare all’orario giusto del tramonto». Nessuno a Milazzo sapeva dell’arrivo di Mengoni. E la scena della sua discesa in spiaggia al Tono è rimasta memorabile. «Abbiamo percorso – riprende – la stradina che c’è tra La Tonnara e lo Stone Beach. Non dimenticherò mai la folla di ragazzi che ha attorniato Marco in un momento in cui noi pensavamo di scendere con discrezione e fare le nostre riprese velocemente e indisturbati». La tantissima gente che ha fatto da cornice alle riprese di Giuseppe La Spada, che si è occupato delle scene in acqua, si vedono nella scena della risalita dalla battigia.

“Pronto a Correre – Il Viaggio” è stato poi trasmesso il 6 novembre in diretta via satellite nelle sale di tutta Italia.

La collaborazione tra il milazzese La Spada e Marco Mengoni è ormai consolidata da anni. «Ci lega una profonda stima ed amicizia che va avanti da anni – conclude il regista milazzese – io, oltre all’album “Pronto a Correre” per lui avevo già curato la copertina e il video della canzone Essenziale con cui ha vinto il suo primo Festival». Di La Spada è anche la copertina dell’album Atlantico. Una foto alta nove piani. La cover principale raffigura Marco Mengoni, al centro dell’immagine con altre comparse, tutti in camicia blu. Il significato? Rappresenta l’attraversamento dell’Atlantico. L’immagine è stata per diverse settimane affissa a Piazzale Loreto, a Milano, nella facciata di un palazzo di nove piani. E in occasione del festival di presentazione di Atlantico La Spada ha realizzato una installazione fatta di ghiaccio con all’interno pezzi di plastica e altri elementi che infestano i nostri mari.