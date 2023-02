Dieci milioni per i comuni che ricadono nell’Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela. L’assemblea regionale, in sede di approvazione della finanziaria, ha accolto un emendamento del deputato Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia del Mela, presentato insieme ai colleghi dei gruppi Sud chiama Nord – Sicilia Vera, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

Le somme sono cosi ripartite: Milazzo € 3.619.785; San Filippo del Mela € 1.363.285; Pace del Mela € 1.288.785; Santa Lucia del Mela € 1.137.285; San Pier Niceto € 965.785; Gualtieri Sicaminò € 866.285; Condrò € 758.785

«Un ringraziamento particolare al nostro leader Cateno De Luca per avere creduto in questa battaglia, sostenendomi ed incoraggiandomi», ha dichiarato Sciotto.

Non si tratta di trasferimento di soldi direttamente nei bilanci comunali ma di risorse che verranno erogate a supporto di progetti presentati. Progetti che in atto non ci sono, inoltre si cercherà di capire la tipologia di interventi da mettere in atto visto che la norma parla genericamente di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.