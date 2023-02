PACE DEL MELA. Verranno celebrati martedì 14 febbraio i funerali di Francesca Parisi, la donna di 58 anni che ha perso la vita dopo essere stata investita sulla Nazionale di Giammoro. La celebrazione si svolgerà alle 15.30 nella chiesa Madonna del Rosario di Giammoro dopoche, lunedì, sul corpo della vittima sarà eseguita l’autopsia all’ospedale Fogliani di Milazzo. Per il giorno del funerale il sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa ha proclamato il lutto cittadino. Intanto i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’incidente accaduto giovedì scorso dopo le 18.

L’uomo alla guida della Ford Fiesta, 41 anni, di Gualtieri Sicaminò è stato denunciato per l’ipotesi di omicidio stradale. Da una prima ricostruzione, pare che il conducente dopo aver investito la donna si sia in un primo momento fermato per poi scappare. E’ stato, però, quasi subito individuato e fermato dai carabinieri di Milazzo proprio a Gualtieri.

Francesca Parisi, originaria di Condrò, era dipendente di un’agenzia di vigilanza e il marito è un agente della polizia municipale di Santa Lucia del Mela. Intanto il dito di commercianti e residenti rimane puntato sulla via Nazionale spesso teatro di incidenti mortali.