Grazie alla presenza di Giuseppe Cuffari, dirigente sanitario chimico della direzione generale di Arpa Sicilia, gli alunni dell’indirizzo Biotecnologie Ambientale dell’istituto mamertino sono stati attori del progetto di Citizen science, scienza dei cittadini o scienza collaborativa, modalità di ricerca che coinvolge persone non formate in ambito scientifico. Gli studenti dopo aver effettuato un monitoraggio della qualità dell’aria attraverso la consultazione on-line dei dati pubblicati dall’Arpa, con la costruzione degli andamenti temporali di alcuni inquinanti nel comprensorio del Mela e una visita alle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria e di campionamento automatico collegate al sistema Nose (monitoraggio delle molestie olfattive), saranno in grado di comunicare dati scientifici con uno stile divulgativo, ma efficace ai fini della sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali e l’adozione di uno stile di vita sostenibile.

Una vera e propria palestra di progettazione il percorso “Gli studenti di Biotecnologie Ambientale a supporto dei monitoraggi della qualità dell’aria di ARPA SICILIA” che, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa relativa ai Percorsi sulle Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) dell’Istituto, mira a coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e citizen science e, al contempo, renderli protagonisti nel monitoraggio ambientale e presidio del territorio.