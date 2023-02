Dopo un anno di ripresa che ha portato grandi soddisfazioni dal punto di vista commerciale, Liberty Lines sarà presente alla Bit Fieramilano dal 12 al 14 febbraio nello spazio “The Best Western of Sicily” per presentare le tante novità in programma per la stagione 2023.

Il Direttore Commerciale Nunzio Formica ed il suo staff accoglieranno visitatori ed addetti ai lavori presso lo stand A23 – B16 nel padiglione numero 3 per presentare la nuova offerta commerciale che prevede un incremento di oltre il 30% dei collegamenti tra Sicilia ed Eolie, Egadi, Pantelleria, Pelagie ed Ustica nonché il prolungamento della stagionalità che si arricchisce di oltre 4 mesi di assetti di media ed alta stagione.

Si tratta di un’opportunità di sviluppo considerevole per i territori di destinazione, perché la maggiore frequenza e durata del servizio contribuirà in maniera determinante alla massimizzazione dei flussi durante il periodo di picco; ad un migliore servizio nei confronti dei passeggeri che viaggiano per motivi lavorativi; ad una maggiore facilità di fruizione durante la media stagione (aprile, maggio, ottobre) quando le attività ricettive hanno margini di crescita maggiori.

Tutta l’offerta commerciale è già da tempo disponibile alla vendita al fine di agevolare le tante richieste di programmazione da parte degli operatori turistici che stanno finalizzando i loro prodotti per l’anno 2023.