#XiaomiLover a Milazzo: scatta una foto per San Valentino e vinci uno smartphone con Grelù

Un contest che parla di amore per festeggiare San Valentino. L’iniziativa parte dal negozio Grelù che per rendere il 14 febbraio ancora più speciale ha messo in palio tre fantastici premi. Chi partecipa al concorso XiaomiLover, infatti, potrà vincere uno smartphone xiaomi 12 Lite, uno zaino casual xiaomi e un Mi SmartBand 5.

Il messaggio che parte da Consuelo Andaloro proprietaria di Grelù, azienda che gestisce i negozi Wind Tre di via Umberto I di Milazzo, del Parco Corolla e del viale San Martino a Messina e che nei prossimi mesi aprirà altri due nuovi punti vendita, è quello di poter vivere il giorno di San Valentino come una giornata di amore a 360 gradi. Non solo tra due persone che si amano. Ma amore verso tutto. E tutti. Dalle passioni agli amici.

Partecipare è semplice. Clicca “mi piace” per seguire la pagina Facebook Grelù, commenta il post ufficiale del concorso (messo in evidenza) scrivendo cos’è per te l’amore, usa l’hashtag #XiaomiLover e tagga almeno due amici. Poi devi solo seguire la diretta Facebook di giorno 14 febbario durante la quale avverrà l’estrazione finale dei tre vincitori, attraverso un sorteggio telematico, contestualmente all’intervista con Giovanni Pomo Trainer Xiaomi. Alla live parteciperà la giovane barcellonese Mariaelena Mirabile, fotomodella e influencer.

Per partecipare hai tempo fino alle 9 del 14 febbraio 2023.

Al fine della partecipazione al concorso, sarà ritenuto valido un solo commento per utente (un utente = un codice).

Vuoi avere più possibilità di vincere? Ecco l’unica modalità per ottenere un secondo codice di partecipazione: scattati una foto all’interno del nostro negozio mentre mandi o dai un bacio, pubblicala su Facebook e taggaci nelle storie. Scrivi un commento divertente! Il giorno dell’estrazione, l’autore del commento che avrà ricevuto più reaction sarà contattato per ricevere un gadget in regalo.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE GRELU’– OGGI MILAZZO)