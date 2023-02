Incidente a Giammoro, donna travolta sulla nazionale muore in ospedale

Incidente sulla nazionale a Giammoro. Una donna, Franca Parisi di 58 anni, è stata “centrata” da un auto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali e poco distante da casa. Trasportata in gravi condizioni in ospedale è morta durante il tragitto.

L’uomo che la ha investita non si è fermato e si è dato alla fuga. Quando, infatti, sono arrivati i Carabinieri di Milazzo guidati dal comandante Andrea Maria Ortolani sul posto la macchina non è stata trovata. Il conducente del mezzo è stato individuato dai militari subito dopo in un comune limitrofo ed è stato fermato.

In questo momento si trova in caserma dove i carabinieri hanno avviato la procedura per effettuare le analisi di rito previste dalla prassi sanitaria.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco dopo le 18, sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri che fino a qualche minuto fa hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente.