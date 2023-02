Si è spento oggi lo storico agopuntore di Milazzo Gan Liang Hoo. Una notizia improvvisa arrivata nelle prime ore del mattino. Una vita dedicata esclusivamente alla “sua” medicina, lascia un vuoto incolmabile tra tutti i suoi pazienti. Indonesiano, Gan ha studiato negli Stati Uniti e si è specializzato a Taiwan, era persona semplice che non ha mai cercato visibilità, uomo che sapeva leggere dentro l’animo delle persone, particolarmente intuitivo e amorevole. Un grande cuore che oggi ha smesso di battere stroncato da un infarto. Parlava utilizzando metafore e trasmetteva, anche solo con le sue parole, grande coraggio a chi chiedeva il suo aiuto. Dal 1991 medico del Medical Center era punto di riferimento di migliaia di pazienti provenienti da tutta Italia, che adesso si sono stretti intorno alla moglie Daniela e alla figlia Lara. Le sue tecniche di cure mediche alternative erano basate su norme puramente scientifiche.

Gan lascia un enorme vuoto anche all’interno della struttura mamertina dove lavorava da trentadue anni. «Lui – dice Marco De Pasquale – era una persona speciale. Viveva per il suo lavoro ed era parte importantissima del nostro gruppo di lavoro, che è sempre stata una grande famiglia in cui lui si era integrato perfettamente».

La sua fama, costruita anno dopo anno, grazie ai risultati raggiunti in tanti anni di professione lo hanno portato ad essere conosciuto anche in ambito internazionale. Spesso, infatti, era presente a congressi sulla medicina alternativa organizzati in tutto il mondo. Prima di arrivare a Milazzo lavorava in Calabria. Viveva nella Città del Capo ormai da tantissimi anni e in maniera definitiva dopo aver sposato Daniela, originaria di Barcellona Pozzo di Gotto.

«Quello che voglio prima di ogni cosa – dice Daniela – è ringraziare il Medical Center per la vicinanza, l’affetto e la professionalità che ha sempre dimostrato nei confronti di mio marito. Durante tutti questi anni di lavoro trascorsi insieme e anche oggi in questa triste circostanza».

I funerali si svolgeranno domani, alle 16, nella Basilica di San Sebastiano a Barcellona Pozzo di Gotto