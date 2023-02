Una tragico incidente autonomo si è verificato poco fa, intorno alle 15.15 sull’Autostrada A20 Messina-Palermo. Un’automobile Cupra Formentor si è schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento, ribaltandosi. A perdere la vita un uomo e una donna.

L’incidente è avvenuto nella direzione verso Milazzo, al km 16.900, subito dopo la galleria Telegrafo. Le forze dell’ordine sono sul posto per determinare le cause dell’incidente e per condurre le operazioni di soccorso, coadiuvate dalle squadre di sorveglianza di Autostrade Siciliane.

Il traffico sulla strada è momentaneamente rallentato a causa dell’incidente e si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di pianificare eventuali deviazioni. La situazione verrà monitorata costantemente e si invita alla massima prudenza sulla strada.