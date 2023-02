Nuovo programma di proiezioni per “Dumilapassi”. Dopo il grande successo riscosso presso l’auditorium di Pace del Mela, il film realizzato dalla casa di produzione indipendente Ventitreesimastrada approda al teatro Trifiletti di Milazzo il 4 e il 5 febbraio. Questa, nello specifico, la programmazione: 4 febbraio – 20.30. Domenica 5 febbraio – 16.00 – 19.00 – 22.00

C’è attesa, oltre che per le proiezioni, anche per sapere cosa ci riserveranno questa volta Carmelo Cambria e Federico Maio, che alla prima del 21 gennaio hanno organizzato un “evento nell’evento”. Macchine d’epoca, un vero e proprio red carpet, fuochi artificiali e l’esibizione dal vivo di Masba, cantante che militante nella loro etichetta discografica, sono stati alcuni degli elementi che hanno caratterizzato e reso indimenticabile la serata. Ad accogliere ed applaudire gli attori, la crew, il responsabile produzione, il regista ed un pubblico numeroso, che ha gremito i locali dell’auditorium.

«Il palco di Milazzo è per noi molto importante, anche da un punto di vista affettivo – dichiara Carmelo Cambria – poichè il nostro primo film, Malamuri, è stato proiettato per la prima volta al cinema Liga. Approdare adesso al Trifiletti è un onore» «Tante persone ci hanno chiesto di poterlo vedere, perché impossibilitate nei giorni di Pace del Mela – dice Federico Maio, regista del film – e qualcuno ci ha anche detto che lo avrebbe rivisto con piacere, così ci sembrava doverosa una data a Milazzo”. Carmelo, che nel film interpreta il ruolo di Giovanni, non si sbilancia.«Sicuramente – aggiunge – alle proiezioni saranno presenti alcuni attori e membri della crew»

Annunciata, inoltre, la presenza di Joe Bertè, un dj producer messinese molto noto nel panorama musicale internazionale.

Il film, ambientato nel 1944, racconta la storia di 10 soldati italiani che si ribellano al regime di Salò e tentano la fuga. Soltanto 5 di loro riusciranno nell’impresa. Il ritorno a casa, però, sarà tutt’altro che semplice. Dovranno affrontare numerose sfide ed intraprendere un lungo e complicato viaggio a piedi alla volta della Sicilia, dove nel frattempo il nipote di un signorotto locale proverà ad insidiare la promessa sposa di uno dei soldati partiti per la guerra, creando non poco scompiglio. “Dumilapassi” è un film che racconta la follia della guerra, ma anche la forza dell’amore e della passione. L’odio e la fratellanza, il tradimento e la fedeltà. Una madre che aspetta i suoi figli, un amico che difende l’onore di chi è in guerra, una donna che cede alle tentazioni di una vita più sicura, dei giovani che rischiano la morte per tornare alla povera vita di sempre. Duemilapassi rappresentano una distanza, ma nel contempo simboleggiano la speranza del ritorno a casa.

Nel cast, tra gli altri, Jagoda Lewandowska, attrice in “Vita da Carlo”; Ruben La Malfa (Milazzese), che ha recitato nella fiction Mediaset “Viola come il Mare”, in “El Taipan” (Netflix) e in numerosi spot pubblicitari; Roberto Colombo, noto attore di musical italiani; Gianluca Busani, influencer su TIK TOK e INSTAGRAM. Numerosi, inoltre, gli attori locali coinvolti, molti dei quali membri dell’associazione teatrale “Le nuove immagini”.

Il biglietto, dal costo di 10 euro, è acquistabile on line dalla pagina: ventitreesimastrada.com/eventi o direttamente al botteghino.