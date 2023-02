Nuove risorse per potenziare il sistema di controllo del territorio comunale. La giunta Midili dopo aver sottoscritto il Patto per la sicurezza urbana predisposto dal ministero dell’Interno, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza comunale per l’importo di 250 mila euro.

Di questa somma il 30 per cento dovrà essere a carico del bilancio comunale. Il Comune inoltre dovrà garantire la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare per almeno cinque anni.

«Ci auguriamo di ottenere questo finanziamento – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo -. L’intendimento dell’amministrazione è infatti quello di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio comunale ed in particolare nelle aree interessate dalla movida, nelle aree in cui ricadono plessi scolastici ed istituzionali, insediamenti di stranieri senza fissa dimora, locali notturni, aree caratterizzate da fenomeni di occupazione abusiva di alloggi residenziali pubblici. Interventi a largo raggio per assicurare sempre migliori condizioni di vivibilità ai nostri cittadini e per salvaguardare il patrimonio comune»