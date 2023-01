Milazzo, Comune tempesta di telefonate i cittadini: oltre 50 mila squilli per il corretto smaltimento dei rifiuti. Con un errore

Oltre 50 mila telefonate. I milazzesi da stamattina sono tempestate di chiamate da parte del comune che comunica il nuovo calendario della raccolta rifiuti e raccomanda di non gettare nell’indifferenziata frazioni non previste come il cartone sporco (tipo quello della pizza) o piatti e bicchieri di plastica anch’essi sporchi. Oltre 8500 i numeri di telefono (sia fissi che mobili) registrati al sistema che hanno ricevuto più telefonate a tutte le ore del giorno. Se ne stimano almeno 50 mila.

I problemi registrati in discarica hanno portato a cambi temporanei nel calendario di smaltimento delle varie frazioni e stamattina sono partite le telefonate registrate da parte della ditta Alert System che gestisce il servizio per conto dell’amministrazione. Una comunicazione a dir poco aggressiva visto che alcuni lettori che hanno contattato Oggi Milazzo hanno ricevuto anche nove chiamate allo stesso numero.

L’ERRORE. Quasi uno stalkeraggio che tra l’altro conteneva un errore. Nella comunicazione si sottolineava che il calendario ritornava quello solito e si specificava che le lattine vanno smaltite assieme al vetro. In realtà si tratta di una svista: le lattine vanno smaltite insieme alla plastica come di consueto.