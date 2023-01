Fase provinciale corsa campestre, gli istituti Galilei e Maurolico in gara il primo febbraio

SPADAFORA. Si è svolta la fase di istituto della corsa campestre al campo di atletica Daniele Fagnani in Villafranca Tirrena. I ragazzi e le ragazze degli istituti Galileo Galilei di Spadafora e Maurolico di Messina diretti dalla dirigente scolastica Giovanna De Francesco hanno corso tutti insieme. Obiettivo la qualificazione per la fase provinciale che si terrà a Terme Vigliatore l’1 febbraio. I ragazzi che ci rappresenteranno nella prossima gara provinciale sono (in ordine di classifica): Categoria allievi: Francesco Billone, Marco Pavone, Emanuele Caruso, Samuele D’Agostino. Categoria allieve: Rachele André, Aurora Carrera, Laura Leone e Gaia Bottaro. Categoria Juniores maschile: Fabio Crisafulli, Davide Pecorella, Pietro Floridia Federico Caselli. Categoria Juniores femminile: Giogia Bertino, Patrizia Ruggeri, Giada Scibilia, Marika Ruggeri.

Ad ospitare i ragazzi al campo di atletica è stato il presidente e allenatore dell’Asd Atletica Villafranca, Franco Ripa e la “regina della velocità ” Maria Ruggeri, atleta italiana che ha vestito ben 11 volte la maglia della nazionale, partecipando a gare nazionali, europee e mondiali.