Svincolati Milazzo – Alfa Basket Catania 80-64. Parziali 17-17 36-33 63-51 80-64. La Svincolati Milazzo supera al PalaMilone l’Alfa Catania e prosegue la striscia positiva nella serie C Gold, un match equilibrato nelle prime due frazioni che ha visto poi la compagine milazzese dare lo stacco decisivo nel terzo periodo. Si parte con Tarolis ad iscriversi per primo a referto, a seguire la tripla di Sindoni per il 5-0 dei padroni di casa. Corselli per gli ospiti realizza per il -3 ma è Manfrè in evidenza a portare Milazzo sul + 5. L’ Alfa è viva reagisce ed agguanta la paritĂ ,10-10 ,a 4’10 dalla prima sirena.

I ragazzi di Coach Trimboli tentano il nuovo allungo , +5 , ma pronta è la risposta degli Etnei che agganciano nuovamente i mamertini. Il primo quarto si chiude sul 17-17. Il secondo periodo rispecchia quello precedente, dopo un sostanziale equilibrio in avvio la Svincolati prova a scappare e va sul + 6. Catania, trascinata da Abramo e Patanè, si riporta sotto ed a 4’40 dal riposo lungo il punteggio è sul 27-27. Nei minuti finali della frazione i bianco-blu vanno sul + 3 , vantaggio che rimane tale al giungere della seconda sirena con il tabellone che segna il punteggio di 36-33 . Al rientro Milazzo spinge forte, Sindoni e Popadic portano i suoi sul + 11, Cuius prova a scuotere la compagine catanese ma dopo una realizzazione di Tarolis la Svincolati allunga sul + 12. Elia e compagni provano a reagire ma i padroni di casa con buona intensitĂ volano sul + 16 con Barbera.

Nei minuti finali della frazione i milazzesi ben controllano e mantengono il vantaggio in doppia cifra sino al termine del periodo , il terzo quarto si chiude sul 63-51 .Ultimi dieci minuti equilibrati in avvio , poi l’ Alfa produce il massimo sforzo ed a 6’00 dalla sirena accorcia sul – 6 , 65-59. La Svincolati però ritrova la via del canestro, Manfrè realizza la tripla del + 9 e dopo un nuovo canestro dello stesso tocca il + 11. Catania accusa il colpo, Sindoni realizza ancora da oltre l’arco portando i suoi sul + 14 a 3’35 dalla fine. I giochi sono ormai chiusi, scorrono i minuti finali, giunge così la sirena che decreta la vittoria dei locali sul punteggio di 80-64.

Svincolati Milazzo. Salvatico 1 Patane’ n.e. Barbera 9 Popadic 7 Tarolis 14 Bolletta 2 Mihajlovic 4 Marcetic n.e. Sindoni 17 Busco 6 Manfrè 20

All. Trimboli

Alfa Basket Catania. Di Stefano , Elia 15 Arena 4 Corselli 8 Delia , Esposito , Patane’ 13 Pennisi , Pappalardo 7 Cuius 5 Barletta , Abramo 12

All. Di Masi

Arbitri: Filesi P. – Filesi M.