Milazzo, in manette sessantaquattrenne: ruba abbigliamento e spintona direttore del negozio per darsi alla fuga

In manette un sessantaquattrenne originario di Monforte San Giorgio, arrestato in flagranza dai Poliziotti del Commissariato di Milazzo per il reato di tentata rapina impropria. L’uomo, tradito dall’allarme antitaccheggio all’interno di un esercizio commerciale, non ha esitato a inveire contro il direttore della struttura e a spintonarlo con forza.

L’immediato intervento degli Agenti ha permesso di ricostruire la vicenda e di appurare, attraverso la visione delle immagini registrate all’interno del negozio, che il sessantaquattrenne avrebbe indossato alcuni capi di abbigliamento, un giubbino ed un paio di scarpe, nonché sottratto ulteriori due t-shirt; si sarebbe poi diretto verso l’uscita del negozio e, tradito dall’allarme, avrebbe tentato la fuga e reagito violentemente al tentativo del direttore di bloccarlo.

Ritrovati un paio di forbici ed una tronchese, dei quali l’uomo – una volta raggiunto e bloccato – ha tentato di disfarsi lanciandoli al di là della recinzione dello stabile. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di strumenti utilizzati con ogni probabilità per staccare le placche antitaccheggio ed eludere il sistema di sicurezza. Infine, quale ulteriore indizio, gli Agenti hanno recuperato alcune delle placche antitaccheggio tirate via dagli indumenti.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 100 euro, è stata restituita all’avente diritto, mentre il sessantaquattrenne è stato immediatamente arrestato dai Poliziotti del Commissariato di Milazzo.