Concorso “A Cona più bella”, primo posto per il Museo del Mare di Milazzo

Primo posto per il MuMa. Il Museo del Mare di Milazzo si aggiudica il Concorso “A Cona più bella” organizzata dall’associazione Amici del Museo “Franz Riccobono” di Messina. E’ proprio al professore Riccobono, studioso di grande prestigio, che viene dedicato il premio, in quanto infaticabile promotore di cultura del territorio messinese, scomparso a marzo del 2022.

Con lo scopo di contribuire al recupero delle nostre, ormai perdute, tradizioni natalizie, all’interno del MuMa è stata allestita la “Cona di Natale”, realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico Renato Guttuso di Milazzo seguiti dalla professoressa Claudia Lombardo e dai volontari del MuMa guidati da Mario Crisafulli.

Nella Cona, proprio come si faceva anticamente, attorno ai personaggi in terracotta realizzati a mano, sono state collocate arance, limoni e mandarini. La macchia mediterranea, costituita da piante di asparago e mirto, é stata posizionata a formare la volta della grotta. Il cotone per rappresentare la neve. Ad arricchire ulteriormente la Cona anche frutta secca, castagne, torroncini e altri dolci della tradizione siciliana.

«Ringrazio – dice Carmelo Isgrò – la dirigente del liceo mamertino Delfina Guidaldi per la grande disponibilità e per l’impegno profuso insieme agli studenti, ai professori e tutti i volontari del MuMa con cui è nata una bellissima sinergia».