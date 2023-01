Avrebbero fatto meno multe rispetto quelle che secondo l’azienda dovevano elevare. Addebitando loro negligenza per non aver più accertato delle infrazioni agli automobilisti che sostano negli stalli blu, la Tc Italia servizi srl di Napoli ha comunicato la cessazione immediata del rapporto di lavoro a sei dei tredici attuali ausiliari del traffico.

I dipendenti si sono rivolti ad un legale contestando al gestore dei parcheggi l’errato inquadramento contrattuale e una serie di carenze. Giustificando il calo delle multe per l’opera di sensibilizzazione fatta nei mesi scorsi e un più corretto comportamento da parte degli automobilisti che sono più accorti quando utilizzano gli stalli blu.

Ad oggi sono stati elevati 12 mila verbali. Oltre al verbale con cui si applica la sanzione per la violazione del codice della strada, l’azienda eleva una seconda sanzione di 12 euro (come se l’auto fosse rimasta parcheggiata tutto il giorno), scelta contestata dalle associazioni di consumatori visto che nel capitolato d’appalto la cifra dovrebbe essere pari ad un’ora di sosta.

La Tc Italia servizi srl da sei mesi è in proroga in attesa dell’assegnazione della gara europea triennale che dovrebbe avvenire in primavera. Gli uffici comunali hanno avuto un anno di tempo per espletare la gara che scadeva ad agosto ma l’iter è stato avviato solo pochi giorni prima della scadenza naturale e – per evitare la sospensione del servizio – sono stati “costretti” a prorogare l’appalto.

«Riteniamo che il comune debba intervenire – afferma il segretario della Feneal Uil di Messina, Salvatore Napoli – una società che ha il contratto scaduto ormai da quasi sei mesi e che continua a lavorare solo per proroghe tecniche, non può permettersi di licenziare i lavoratori che hanno dato sempre prova di grande impegno».