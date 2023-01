L’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Milazzo cerca giovani da impiegare nei progetti di Senvizio Civile. I giovani saranno impegnati nelle diverse attività a supporto delle persone coinvolte nella sclerosi multipla del territorio provinciale. La scadenza per presentare le domande è venerdì 10 febbraio 2023, ore 14. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.

«Scegliere di fare il servizio civile e scegliere di farlo in un Ente come l’Aism che nei suoi 55 anni di storia nazionale ha cambiato il volto della Sclerosi Multipla – dici Emanuele La Via responsabile Aism Milazzo e vicepresidente Provinciale dell’associazione – significa anzitutto prendere parte ad un cambiamento che tutti i volontari dell’associazione mettono in pratica ogni giorno. Il servizio civile è un anno di crescita personale che crea cittadini attenti e responsabili. Il mio invito è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni»

Per partecipare alla selezione gli interessati devono possedere i requisiti previsti dall’art 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444, 30. Per gli operatori volontari è prevista un assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento. Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espetanento de Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso secondo le modalita previste da ciascun progetto.

Per poter scegliere un Progetto Aism, Occorre inserire nel campo “codice ente” la seguente dicitura SU001 14

E possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile.

Si può contattare il Gruppo Operativo di Milazzo per avere informazioni in merito al Bando, o al Progetto AlSM cui intendi partecipare. Manda una maila a aismmilazzo@aism.it oppure chiama allo 3407385004.