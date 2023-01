Il comune di San Filippo del Mela da oggi pomeriggio è senza vice sindaco. L’assessore Antonella Di Maio ha lasciato l’incarico per divergenze politiche con il primo cittadino Gianni Pino. Una mossa che, di fatto, apre ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative visto che gli elettori ritorneranno alle urne in primavera per eleggere il nuovo primo cittadino e la squadra che lo sosterrà.

L’avvocato Di Maio ha ricoperto l’incarico per tutta la sindacatura (4 anni e 9 mesi) e nei giorni scorsi ha approvato in giunta pure il bilancio di previsione. «Non esistono più le condizioni per poter seguire le deleghe che mi sono state assegnate. -scrive Antonella di Maio nella lettera di dimissioni- Le divergenze politico amministrative col Sindaco sono insanabili. Ho una chiara visione dei ruoli e del rispetto degli stessi che va sempre osservato in qualunque luogo».

In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nella prossima primavera a San Filippo del Mela per eleggere il Sindaco ed il Consiglio Comunale, è nato il Movimento civico L’Alternativa – progetto comune per San Filippo del Mela –. Ne fanno parte rappresentanti della società civile, dell’associazionismo, giovani, donne e gli ex amministratori comunali Massimiliano Ragno, Pasquale Aliprandi, Giuseppe Italiano e Carmelo Maio. «L’obiettivo del Movimento – si legge in una nota. – è rilanciare con un progetto serio il Comune di San Filippo del Mela dopo cinque anni di assoluta inerzia amministrativa». Non è escluso che anche la Di Maio aderisca al progetto. Si parla addirittura di una sua possibile candidatura a sindaco.