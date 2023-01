Lo chef milazzese Dario Pandolfo, classe 91, sarà relatore al congresso della diciottesima edizione di “Identità Milano” che si terrà il 28-29-30 gennaio al Mi.Co. centro congressi di Milano. Si tratta del congresso più importante in Italia e tra i più prestigiosi a livello internazionale. Il tema di quest’anno del congresso è “Signore e signori, la rivoluzione è servita”, si parlerà infatti di come il mondo del lavoro della ristorazione sia cambiato dopo il covid e la guerra, e quali scelte gli chef del futuro sono pronti a mettere in campo per rivoluzionarlo. Lo chef, ha preparato una lezione dal titolo: “La rivoluzione è ritornare a casa”. Preparerà due piatti utilizzando solo ingredienti siciliani, perfettamente in linea alla sua filosofia di cucina.

Dopo il diploma alla scuola alberghiera Dario Pandolfo ha frequentato la prestigiosa Scuola di Cucina Alma, guidata dal grande Maestro Gualtiero Marchesi. Il debutto all’interno delle cucine stellate comincia già da diciottenne, lavorando nei ristoranti più blasonati di mezza Europa come: “Geranium” in Danimarca, “Villa Joya” in Portogallo, “Terra” in Alto Adige, fino all’esperienza formativa più importante, quella al “St. Hubertus” 3 Michelin, a San Cassiano in Badia accanto allo chef Norbert Niederkofler.

Forte dell’esperienza maturata e guidato da una grande voglia di fare ritorno nella sua terra d’origine, la Sicilia, da aprile 2022 guida il ristorante Calaluna dell’hotel Le Calette 5* di Cefalù dove quest’anno é stato premiato tra le migliori 10 nuove aperture in Italia per il 2022.