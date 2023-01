L’Istituto Superiore “G.B. Impallomeni” di Milazzo, diretto da Francesca Currò, si apre ulteriormente al territorio e affianca agli Open Day già programmati altri appuntamenti per far conoscere l’offerta formativa della scuola e gli ottimi risultati conseguiti dagli studenti e dagli ex alunni.

Le famiglie e gli studenti delle classi terze degli istituti comprensivi potranno chiedere informazioni presso lo sportello per l’orientamento, che sarà aperto martedì 24 e giovedì 26 gennaio dalle 15 alle 17, presso la segreteria didattica dell’Istituto, e potranno incontrare i docenti e gli studenti liceali nell’Open Day di sabato 28 gennaio dalle 16 alle 19.

L’invalsi (come dimostrano i risultati delle prove abbondantemente sopra la media locale, regionale e nazionale) ed Eduscopio (che verifica il rendimento nelle università degli ex studenti di tutta Italia) dimostrano che la preparazione degli studenti dei quattro licei dell’I.I.S. “G.B. Impallomeni” li mette in condizione di affrontare qualsiasi scelta futura, perché dotati di acclarate competenze e know-how spendibili presso qualsiasi facoltà universitaria o in qualsiasi ambito lavorativo.