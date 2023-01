Il Consorzio autostradale ha comunicato l’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria sul cavalcavia n. 7 (Bozzello) sovrastante l’asse viario che da due anni è interessato dal provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Barcellona.

Occorrerà procedere alla demolizione dei giunti intermedi esistenti e alla installazione di nuovi giunti in elastomero armato. Ad eseguire i lavori (tempi previsti circa tre settimane) la ditta Lavori Fluviali di Catanzaro.

Il comando di polizia locale ha così disposto con ordinanza delle modifiche alla viabilità da lunedì prossimo sino al 9 febbraio, col restringimento della parte di carreggiata che interessa in ambo i sensi di marcia il viadotto n. 7 (Bozzello) di via Livatino mediante l’istituzione di una corsia di canalizzazione che avverrà in maniera alternata, secondo l’andamento dei lavori stradali da eseguire sul viadotto.

