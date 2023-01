Il sodalizio di agosto scorso tra la S.S. Peppino Cocuzza 1947 e la neonata A.S.D. Basket Milazzo aveva fatto nascere aria di scetticismo tra gli addetti ai lavori, eppure a 5 mesi di distanza le due società sono più coese che mai e tengono tra le mani un progetto vincente, come attestano i risultati della prima squadra in C Silver e la presenza in tantissimi campionati giovanili e minibasket.

Dopo aver presentato in estate i ragazzi che scendono in campo non resta che menzionare lo staff al completo: oltre ai soci fondatori Nunzio Bonanno, Antonio Cianciafara, Paolo Ficarra e Matteo Gitto per il “Basket Milazzo” e Giuseppe, Pietro e Lucio Cocuzza insieme a Stefano Sindona per la “Peppino Cocuzza”, in ultimo si registra l’ingresso in dirigenza di Paolo De Gaetano.

Le due società possono contare su un pacchetto allenatori composto da Guido Restanti, Massimo Sigillo, Alessio Coppolino e Simone Albana, coadiuvati da Claudio Calivà nella veste straordinaria di assistente per questa stagione. Ai giovani Riccardo Caristi e Giovanni Berté è stata invece affidata la comunicazione con la stampa, la gestione social e le fotografie. I risultati fin qui raggiunti e l’entusiasmo che circola tra tutti gli addetti ai lavori dimostra la volontà di creare una realtà solida e presente nel territorio della Piana ed in Provincia, con particolare attenzione alla crescita dei giovani cestisti fin dalla tenera età.

La prima squadra è in alta classifica nel campionato di Serie C Silver, con 8 vittorie ed 1 sola sconfitta subita contro la capolista Comiso; il progetto si estende anche al campionato Promozione ed a quasi tutti i campionati giovanili: Under 19, 17, 14, 13, Esordienti. «Oggi – dichiarano i dirigenti – possiamo dire senza dubbio alcuno che la Peppino Cocuzza 1947 / Basket Milazzo rappresenta una solida realtà cestistica e non il solito progetto effimero destinato ad estinguersi dopo qualche stagione; le due società stanno creando qualcosa di grande che va oltre gli ottimi risultati della prima squadra: i giovani sono il punto di riferimento (come dimostra la presenza nei vari campionati Under) e la coronazione del loro percorso cestistico è rappresentato dall’approdo in prima squadra gareggiando tra i grandi. Il campionato è solo arrivato al giro di boa, ma siamo certi che la società darà grandi soddisfazioni ai propri tifosi sia nel breve che nel lungo periodo»