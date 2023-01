L’Assemblea dei capi scout dell’Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) Zona dello Stretto. ha eletto un nuovo Consigliere Generale, figura che ha il compito di rappresentare la zona al livello nazionale. Il mandato è stato conferito al milazzese Nunzio Zagara, capo del Milazzo 2 che attualmente ricopre il ruolo di Responsabile della Zona insieme a Caterina Minutoli del Messina 3.

L’assemblea si è tenuta domenica scorsa al Seminario Arcivescovile “San Pio X”. Si è trattato di un momento associativo di fondamentale importanza che ha riunito oltre 100 educatori scout che propongono il percorso educativo dello scautismo a circa 1000 ragazzi dagli 8 ai 21 anni nelle città di Messina e Milazzo.

Questa giornata ha visto i capi protagonisti nella redazione del Progetto di Zona, un documento che ha come fine quello di tracciare le linee programmatiche per il futuro della Zona dello Stretto.

In particolare, i capi si sono interrogati sulle sfide educative a cui sono chiamati a rispondere nel territorio e confrontati sul profilo e le caratteristiche dell’educatore nell’epoca che stiamo vivendo.

Oltre ai capi erano presenti, per la prima volta in un evento rivolto solitamente solo ai soci adulti, undici Rover e Scolte (ragazzi tra i 16 e i 21 anni) in rappresentanza dei rispettivi gruppi scout delle città di Messina e Milazzo. Anche i ragazzi hanno potuto confrontarsi sulle questioni giovanili e sul territorio, chiedendo al mondo degli adulti maggiori spazi e attenzione.