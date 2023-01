Si aggiunge un altro milazzese allo staff del maestro Enzo Piedimonte, pizzaiolo di Rodia, che da anni si occupa di sfornare gustose pizze gourmet a Casa Sanremo. Si tratta di Fabio Mangano che è subentrato nei giorni scorsi per l’indisponibilità di un altro collega.

I cantanti del Festival d Sanremo e tutto lo staff coinvolto nell’evento televisivo dell’anno, nel periodo in cui si terrà il festival della musica italiana, potranno mangiare dunque una pizza «made in Milazzo». A far parte dello staff è un altro mamertino, David Gitto. Piedimonte è di casa nella località ligure da anni delizia i palati sanremesi con le sue pizze.