Notte di controlli a tappeto nelle vie di Milazzo e del suo comprensorio. I carabinieri della Compagnia di Milazzo coordinati dal capitano Andrea Maria Ortolani, hanno effettuato servizi straordinari fino al Comune di Rometta, «per la prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa e, in particolare, dei reati in materia di stupefacenti e degli illeciti al Codice della Strada».

Complessivamente sono state controllate 190 vetture e 379 persone. Nel corso dell’attività sono state deferite in stato di libertà 11 persone per guida sotto l’influenza di alcool, poiché, controllate alla guida delle proprie autovetture e sottoposte all’accertamento tramite etilometro, sono risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, un automobilista per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, poiché, invitato a sottoporsi al previsto accertamento, si è opposto, e una persona per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Le sanzioni al codice della strada hanno riguardato principalmente il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, l’uso del cellulare alla guida, la circolazione con patente scaduta o sospesa, l’inosservanza del segnale semaforico, dei segnali stradali, la produzione di rumori molesti durante la circolazione, oltre alla mancanza di copertura assicurativa, di documenti di circolazione e guida, nonché della revisione.

Inoltre, nell’ambito dei controlli, una persona è stata deferita per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché trovata in possesso di coltelli senza giustificato motivo, e due per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, poiché riscontrate inadempienti circa l’obbligo di custodia dei propri mezzi già sottoposti a sequestro.

Otto persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish, detenute per uso personale, che sono state sequestrate.

Ben 39 sono stati invece i soggetti controllati sottoposti a misure restrittive della libertà personale nei loro domicili.