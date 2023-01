Competenza e passione alla base della scelta dell’istituto Majorana di Milazzo nell’ intraprendere nuove e impegnative strategie metodologiche volte al perfezionamento e arricchimento della propria offerta formativa e, al contempo, all’apertura verso scenari suggestivi e affascinanti per una dimensione dell’apprendimento ancora più efficace e ponderata. E’ in tale direzione che deve essere letto lo spettacolo Fisica sognante di Federico Benuzzi proposto agli studenti del tecnologico di Milazzo oggi sabato 14 gennaio al teatro Trifiletti e riproposto nel pomeriggio della stessa giornata nei locali dell’istituto scolastico ai visitatori, genitori e alunni delle scuole medie del territorio.

Il Majorana, che nel corso del corrente anno scolastico ha vissuto una grande azione di innovazione didattico-educativa, ha accolto prontamente le nuove frontiere educative dell’outodoor learning e dell’edutainment. «Nuovi percorsi di istruzione e formazione sono sempre più richiesti – afferma il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci – per favorire quell’ apprendimento rapido, duraturo e completo che la società odierna chiede sempre più insistentemente. L’edutainemnt, col suo binomio fra apprendimento e divertimento, risulta essere un binomio vincente e un supporto efficace nella realizzazione di percorsi di crescita e di sviluppo delle proprie capacità attraverso l’intrattenimento e, perché no, anche il gioco, come peraltro sostenuto da recenti studi e ricerche anche nel campo delle neuroscienze».

La magia dello spettacolo e il fascino di associare una disciplina rigorosa quale la fisica alla giocoleria è proprio un esempio di quell’apprendimento on-the-go che, enfatizzando la componente ludica, approda ad una modalità didattica dinamica e coinvolgente. L’artista, fisico e giocoliere, Federico Benuzzi, con la sua lezione-spettacolo, per la quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti europei ed extra europei, sul palcoscenico del Trifiletti prima e nell’aula magna del Majorana dopo, affascinerà gli ospiti presenti mettendo in evidenza i collegamenti fra fisica e giocoleria, alternando esibizioni tecniche di alto livello e coreografate a spiegazioni immediate e leggere, monologhi teatrali ad improvvisazioni, video ad immagini animate, aprendo con i suoi virtuosismi tecnici, spunti di riflessione.