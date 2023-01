SAN FILIPPO DEL MELA. È scattato il count down per l’uscita di “Dumilapassi”, il nuovo film realizzato dalla casa di produzione indipendente Ventitreesimastrada. La prima del film è in programma il 21 gennaio alle 17.30, all’Auditorium Comunale di Pace del Mela. Ad un mese esatto dall’ultimo ciak, girato nella piazza principale di San Filippo del Mela, la pellicola è pronta ad essere presentata e distribuita nelle più importanti sale cinematografiche siciliane. Il film, ambientato nel 1944, racconta la storia di 10 soldati italiani che si ribellano al regime di Salò e tentano la fuga. Soltanto 5 di loro riusciranno nell’impresa. Il ritorno a casa, però, sarà tutt’altro che semplice. Dovranno affrontare numerose sfide ed intraprendere un lungo e complicato viaggio a piedi alla volta della Sicilia, dove nel frattempo il nipote di un signorotto locale proverà ad insidiare la promessa sposa di uno dei soldati partiti per la guerra, creando non poco scompiglio. Riusciranno i protagonisti a fare ritorno nella loro terra? E cosa troveranno al loro rientro?

“Dumilapassi” è un film che racconta la follia della guerra, ma anche la forza dell’amore e della passione. L’odio e la fratellanza, il tradimento e la fedeltà. Una madre che aspetta i suoi figli, un amico che difende l’onore di chi è in guerra, una donna che cede alle tentazioni di una vita più sicura, dei giovani che rischiano la morte per tornare alla povera vita di sempre. Duemila passi rappresentano una distanza, ma nel contempo simboleggiano la speranza del ritorno a casa. «Dopo un lavoro lungo sei anni, finalmente siamo riusciti a realizzare il nostro sogno di vedere ultimato il film,- dice il regista Federico Maio – Non sappiamo cosa accadrà in futuro, se le scelte artistiche e tecniche saranno di gradimento del pubblico o meno. Di sicuro noi abbiamo lavorato con passione e dedizione. Spero di fare non “cinema”, ma il “mio cinema”. Di riuscire cioè a trasferire qualcosa di mio al pubblico».

Il film ha ricevuto il patrocinio dei comuni di San Filippo del Mela, Montalbano Elicona, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Milazzo, Francavilla di Sicilia e dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, nei cui territori sono state girate le scene principali. Importante anche il sostegno dell’associazione “Il Giglio” Gli interni sono stati curati interamente dalla casa di produzione, e molti di essi sono stati realizzati ex novo. Un lavoro lungo alcuni anni, ma che ha consentito un’accurata ricostruzione scenica. Oltre 150, inoltre, i costumi impiegati, frutto del lavoro di sartemessinesi.

Nel cast, tra gli altri, Jagoda Lewandowska, attrice in “Vita da Carlo”; Ruben La Malfa, che ha recitato nella fiction Mediaset “Viola come il Mare”, in “El Taipan” (Netflix) e in numerosi spot pubblicitari; Roberto Colombo, noto attore di musical italiani; Gianluca Busani, influencer su TIK TOK e INSTAGRAM. Numerosi, inoltre, gli attori locali coinvolti, molti dei quali membri dell’associazione teatrale “Le nuove immagini”. Una troupe giovane, composta per la gran parte da under 35. Ragazzi coraggiosi, che hanno creduto nel loro sogno e si sono adoperati per realizzarlo, superando non poche difficoltà. Il film è prodotto, scritto e realizzato da Ventitreesimastrada srl, giovane realtà di produzione cinematografica siciliana indipendente fondata nel 2013 da Federico Maio e Carmelo Cambria, che vanta, tra i suoi lavori, la realizzazione del film “Malamuri”. Uscito il 28 novembre 2016, ha riscosso grande successo di pubblico e di critica ed è stato proiettato negli UCI Cinemas Siciliani il 28 novembre 2017 e alla Settimana Italiana 2017 a Montreal in Canada, rientrando peraltro nelle selezione ufficiale dell’ICFF.

Malamuri è stato inoltre premiato da Radio Milazzo per la regia ed ha ricevuto il premio Adolfo Celi del Comune di San Filippo del Mela . «Spesso – dice Carmelo Cambria, cofondatore della società di produzione – ci chiedono perchè non siamo andati via. Abbiamo deciso di restare in Sicilia perchè riteniamo che per fare un buon prodotto non necessariamente bisogna andar via dalla propria terra. Noi crediamo profondamente in ciò che facciamo e stiamo combattendo per vedere realizzati i nostri sogni. Auspichiamo adesso in una calorosa risposta del pubblico, sperando che in molti possano vedere il film e parlare di noi anche a chi non ci conosce, costruendo, maglia dopo maglia, una grande rete»

“Dumilapassi” (Durata: 180’. Lingua originale: Italiano, Siciliano, Francese, Tedesco) sarà proiettato nei locali dell’Auditorium di Pace del Mela il 21 gennaio, alle ore 17.30, 20.30 e 23.30.

Previste proiezioni anche nelle giornate seguenti, il 22, 23 e 24 gennaio, nelle stesse fasce orarie.

Il costo del biglietto è di 10 euro, può essere acquistato on line dalla pagina: ventitreesimastrada.com/eventi o direttamente al botteghino.