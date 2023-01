Svincolati Milazzo/Castanea Basket 90-69. Parziali : 17-9 41-36 64-50 90-69. La Svincolati Milazzo batte il Castanea Basket con un +21 finale ed apre positivamente il girone di ritorno del campionato di Serie C Gold. Un successo che permette ai ragazzi di coach Trimboli di agguantare in vetta alla classifica la Siaz Piazza Armerina, visto il turno di riposo da loro osservato, e di staccare di due lunghezze la Fortitudo Messina sconfitta a Reggio Calabria . Avvio di gara a rilento per entrambe le formazioni , imprecisione sotto canestro da ambo le parti e per 2’40 nessuna realizzazione . La Svincolati si accende , Manfrè va a segno ripetutamente ed un canestro di Tarolis dalla media per il 9-1 a metĂ frazione . Gli ospiti provano a replicare ma due bombe consecutive ancora di Manfrè lanciano Milazzo sul + 13 a 3’50 dalla prima sirena . Il duo ospite , Banin-Denafs , prova a scuotere i messinesi e così al termine del primo periodo il punteggio è sul 17-9. In avvio del secondo quarto gli ospiti accorciano sul -5 , ma Popadic e Bolletta si ergono a protagonisti e così la Svincolati scappa ancora + 10 , 22-12 dopo 1’30.

Castanea non demorde , i mamertini tirano un po’ il fiato e dopo il festival delle triple, con Sindoni e Popadic da una parte e Banin dall’altra, la formazione guidata da Coach Baldaro agguanta momentaneamente la paritĂ a 3’20 dal riposo lungo (31-31). Milazzo però non ci sta e trascinata da Sindoni e Manfrè allunga nuovamente e chiude il secondo periodo sul + 5 con il tabellone che riporta il punteggio di 41-36 . Terza frazione con i padroni di casa che si portano sul + 9 a metĂ quarto , Denafs si carica la squadra sulle spalle e prova a tenere in partita i suoi . Ma sono ancora i Milazzesi con buona intensitĂ ed ottima circolazione palla ad allungare ancora ed a chiudere il penultimo quarto sul +14 , 64-50.

Ultimi dieci minuti con la Svincolati in totale controllo della gara , Castanea non riesce a scuotersi e cosi i biancoblu’ ipotecano la vittoria volando sul + 23 a 5’00 dalla sirena. Giochi ormai chiusi ed allo scadere del tempo il punteggio finale è 90-69 ad appannaggio della compagine di Coach Trimboli.

Svincolati Milazzo. Salvatico 5 Patane’ , Barbera 4 Popadic 18 Tarolis 11 Bolletta 13 Mihajlovic, Marcetic , Sindoni 12 Busco 8 Manfrè 19

All. Trimboli

Castanea Basket. Banin 18 Trupia 5 Butkus ,Chakir 11 Hofsteteris 6 Squillaci n.e.Janic 4 Ponzu’ , Denafs 22

All. Baldaro

Arbitri: Tartamella – Palazzolo