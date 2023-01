Parcheggi meno costosi e un porticciolo turistico in Marina Garibaldi. I rappresentanti del Centro Commerciale naturale “Centro Storico” (CCN) guidati dal presidente Pippo Russo si sono incontrati con il sindaco Pippo Midili per delineare le strategie comuni da portare avanti nel corso del 2023. L’obiettivo è quello di rivitalizzare il centro cittadino e invertire la tendenza alla chiusura delle attività commerciali che da tempo soffrono.

Una delle richieste fatte dai commercianti è quella di facilitare le aperture di nuove attività con sgravi dei tributi comunali sia per l’affittuario che per i commercianti.

Si è parlato in particolare del nuovo appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento che prevede una vera rivoluzione rispetto all’attuale assetto. Intanto, saranno applicate tariffe differenziate in base alla zona con corrispettivi che variano da 60 centesimi a un euro l’ora. Per la prima volta in Italia a Milazzo i totem emetteranno un tagliando di cortesia per sostare 12 minuti gratuitamente.

Il sindaco ha elencato una serie di iniziative che verranno realizzate nel corso dell’anno e che dovrebbero rendere il centro più dinamico e “attrattivo”. Si comincerà entro l’estate con l’avvio della ristrutturazione dell’ex mercato coperto e degli adiacenti locali che attualmente ospitano il commissariato di Polizia. Secondo il progetto, già finanziato con 2,2 milioni di euro, sorgerà un centro servizi con possibilità di co-working e una sala congressi da 200 posti.

Un altro recupero importante sarà quello dell’ex ritrovo Diana, sempre in via Francesco Crispi, che verrà trasformata in una struttura multifunzionale a disposizione di eventi cittadini.

Fra i progetti che vedranno la luce nel corso del mandato del sindaco Midili ci sarà, certamente, la realizzazione di un grande porto turistico in Marina Garibaldi, nello specchio d’acqua antistante la statua di Luigi Rizzo, tramite project finacing. “Questo in particolare – sottolinea Russo – sarà un volano per convogliare flussi turistici di qualità nel centro cittadino”.

Nel corso del cordiale incontro si è discusso anche di temi di stretta attualità come l’emissione di verbali lungo l’asse viario che ha disincentivato i potenziali clienti del comprensorio a raggiungere il centro di Milazzo e causato – secondo quanto sostenuto dai commercianti – un calo degli acquisti.

I commercianti hanno chiesto maggiore elasticità da parte degli agenti di polizia municipale per piccole soste per agevolare i cittadini.