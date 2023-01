«Dopo lo stop a causa del covid – continua il presidente Giovanni Mangano – abbiamo deciso di partecipare ad appuntamenti internazionali, oltre i confini italiani. L’Amp è un volano ambientale, economico e turistico per l’intero territorio. La partecipazione a tali iniziative produrrà benefici per la Città di Milazzo»

L’Area Marina Protetta Capo Milazzo sbarca al Salon International de la Plongée di Parigi. Per l’Amp il 2023 si apre con un importante appuntamento fieristico, il salone internazionale della subacquea di Parigi. Oltre 60.000 visitatori, dal 6 al 9 gennaio, hanno potuto scoprire i fondali si Capo Milazzo, ricchi di biodiversità. «Un evento – precisa Peppe Maimone responsabile Marevivo per Amp – che ci ha permesso di valorizzare e promuovere le ricchezze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche. Tour operator e visitatori sono rimasti affascinati dalla bellezza della nostra Milazzo».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.