È stata una serata intensa e ricca di emozioni che è servita per riavvolgere il nastro e tornare indietro alla stagione 1991/92. Trent’anni dopo si sono riuniti a cena i “ragazzi” della classe 5^ B programmatori dell’istituto Commerciale di Milazzo. All’appello hanno risposto Lina Bucca, Sabina Cambria, Nunziatina Di Giovanni, Francesca Italiano, Rosy La Malfa, Salvo Mento, Claudia Parisi e Antonella Rizzo. Altri compagni non sono potuti intervenire poichè si sono trasferiti per lavoro fuori sede. La rimpatriata è stata resa ancora più coinvolgente perché hanno accettato l’invito a ricordare i momenti tra i banchi di scuola anche i professori: Giovanni Caminiti, Elena Caragliano, Mirella Misiti, Franca Ruggeri, Letteria Trischitta.

Non poteva mancare la torta (offerta dai docenti) e la foto di rito per celebrate questo l’evento.

