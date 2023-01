Torna il maltempo in Sicilia. La protezione civile regionale, infatti, ha previsto per domani, martedì 10 gennaio, un’allerta meteo di colore giallo per tutta la provincia di Messina prevedendo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Le piogge potranno essere sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori settentrionali Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o breve temporale, in miglioramento nel corso del pomeriggio.

Le temperature saranno in generale diminuzione nei valori minimi, Le temperature saranno in drastico calo e non supereranno i 14°C nel corso del giorno.

La ventilazione soffierà forte o molto forte di Maestrale, con raffiche localmente superiori ai 100 km/h. Mar Tirreno molto agitato, mar Ionio poco mosso o mosso.

Le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, saranno sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.