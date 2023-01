Sarà un anno di novità. Il 2023 porta in casa “Tenuta Anasita” una ventata di cambiamento. Il caseificio bufalino con caffetteria che si trova vicinissimo allo svincolo di Milazzo, a meno di un anno dalla sua inaugurazione, ha già in cantiere un progetto di espansione che vedrà nascere in primavera l’enoteca per le degustazioni, il ristorante e le camere per l’ospitalità.

Un continuo crescendo per il particolarissimo locale di Emanuele Isgrò. Un’eccellenza della provincia di Messina non solo per i suoi formaggi di bufala (le mozzarelle mozzate a mano dal casaro Pasquale, la ricotta, la stracciatella, il formaggio spalmabile, lo yogurt) ma anche per i dolci del pastry chef Mario Cortese (maritozzi, cassata con ricotta di bufala, gelati, granite, cornetti) ed ora anche per i salumi di bufala che proprio in queste settimane sono in fase di sperimentazione (salame, prosciutto, bresaola, caciosalame, mortadella).

Insomma chi sceglie Tenuta Anasita ha veramente l’imbarazzo della scelta. Trova tutto. Dal salato al dolce. E tutto prodotto con la supervisione dello chef Dario Pandolfo che fin dal primo giorno di apertura ha seguito la progettazione e l’organizzazione della struttura, il reclutamento e la formazione del personale.

Tenuta Anasita è un progetto che parte da lontano, voluto dalla famiglia Isgrò negli anni ‘80 con l’acquisto della prima bufala. Oggi i capi sono oltre trecento. La stalla in cui vengono allevate di ultima concezione, è tre volte più spaziosa della norma, tutto è automatizzato e servito da un sistema di ventilazione e nebulizzazione dell’aria in grado di mantenere l’ambiente sempre sano, fresco e arieggiato. Molta cura viene dedicata alla pulizia ed al benessere dell’animale. Veramente una gran bella realtà di eccellenza. Tutta la produzione, infatti, finisce sui banconi di Tenuta Anasita dove è possibile trovare ogni giorno tutto freschissimo e rigorosamente fatto con il latte di bufala.

Tutto talmente buono e unico che nel giro di pochi mesi la caffetteria ha conquistato un posto nella Guida del Gambero Rosso che gli ha assegnato tre tazzine e due chicchi a solo sette mesi dall’apertura.