«Un ulteriore finanziamento che premia il nostro impegno – dice il sindaco Carmelo Pietrafitta – In questi cinque anni, abbiamo cercato di cogliere tutte quelle opportunità che lo Stato, la Regione e l’Unione Europea hanno messo a disposizione dei Comuni. Abbiamo intercettato tante risorse che ci hanno consentito di contribuire a cambiare il volto di Mazzarrà Sant’Andrea. Questo progetto consentirà di realizzare dei punti di aggregazione per la comunità che potrà così praticare lo sport all’aria aperta con tutti i benefici del caso».

MAZZARRA’ SANT’ANDREA . Il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea ha ottenuto un finanziamento di 300 mila euro dai Fondi PNRR nell’ambito dell’Avviso pubblico Servizi e Infrastrutture Sociali “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”. La somma consentirà di realizzare servizi sportivi per la comunità, quali un’area fitness presso il Parco Robinson e Palestra Comunale . Un altro passo importante, frutto della solerzia degli uffici e della capacità dell’Amministrazione di individuare e sfruttare opportunità propizie. Questo ulteriore step consentirà, inoltre, di valorizzare ancor di più il Parco Robinson, autentico punto di riferimento di aggregazione per la comunità mazzarrese che, prossimamente, sarà impreziosito dall’avvio dei lavori nell’area sovrastante che diverrà così un elegante affaccio sul polmone verde cittadino.

