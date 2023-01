Gli uffici del settore Lavori pubblici hanno affidato l’incarico per l’adeguamento dell’impianto elettrico e antincendio del Palasport di via Valverde. Un adempimento fondamentale per poter puntare sull’agibilità. A quel punto sarà sufficiente impegnare altre risorse solo per una manutenzione straordinaria della struttura.

L’intervento segue il sopralluogo che nelle scorse settimane avevano effettuato l’assessore allo Sport, Antonio Nicosia e il dirigente Giacomo Villari per fare il punto della situazione e a vere un confronto sulle cose da fare.

In atto, dopo l’ultimo parere della commissione di vigilanza, infatti è possibile solo la presenza massima di 199 persone tra atleti e addetti ai lavori per le varie manifestazioni. Con la sistemazione e il rilascio dell’agibilità le presenze possibili arriveranno (almeno sulla carta) a 1700. Un dato importante anche per eventuali eventi di altro genere (si pensi ai concerti) che potrebbero essere ospitati nel periodo invernale.