Il Piano, sollecitato dalla Regione messa alle strette dall’Unione europea, rappresenta un importante strumento di pianificazione e programmazione degli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti in cemento amianto. Il Comune mamertino da anni è impegnato nella rimozione ormai periodica di amianto, abusivamente abbandonato, quasi sempre nelle ore notturne, lungo i margini di vie della Piana poco frequentate, o su aree private sprovviste di una adeguata recinzione.

Per la redazione del “Piano Amianto” è stata individuata una società di Messina, che dovrà predisporlo assieme alla relativa banca dati. Si tratta della pH3 Engineering srl di Messina che ha offerto un ribasso del 5 per cento rispetto alla base d’asta e percepirà complessivamente poco più di 15 mila e 680 euro. A firmare il provvedimento il dirigente Fabio Marino , mentre il responsabile del procedimento è il funzionario Giuseppe Cotruzzola .

