Nelle prossime settimane si prenderanno le decisioni opportune, secondo quale sarà l’evoluzione della situazione pandemica. Chiuso intanto anche l’Hub in Fiera e l’area screening al Palarescifina di Messina. Rimane ancora aperto per un altro mese l’Hub del Parco Corolla di Milazzo .

Chiusa l’area screening per i tamponi di Milazzo. La decisione presa dall’Asp di Messina è conseguenza della nuova normativa (circolare ministeriale n. 51961 del 31.12.2022) che non prevede più il tampone di fine isolamento. Sarà possibile effettuare i tamponi solo nelle farmacie e nei laboratori a pagamento.

Covid, l’Asp chiude l’aree screening di Milazzo. I tamponi solo a pagamento in farmacie o laboratori

