Torna a Olivarella il tradizionale Concerto di Natale della Banda “Giovanni Paolo II”. L’evento si è svolto venerdì scorso sul palco dell’Oratorio “Giovanni Paolo II”. I musicisti, diretti dal maestro Giuseppe De Luca, hanno intrattenuto il pubblico eseguendo brani di diversi generi ed epoche: dal lontano ‘800, ai tradizionali spartiti natalizi, passando attraverso le colonne sonore dei grandi film. La formazione dell’orchestra è stata arricchita dalla presenza di Martina Cucinotta arpista del Taormina Opera Stars e di Lorenzo Marraffa primo oboe della banda dell’Esercito Italiano.

La banda ha poi unito i suoni dei loro strumenti in una unica voce con la performance del Coro “Sentinelle del mattino”, regalando al pubblico in sala momenti di vera poesia, eseguendo due brani natalizi. «Il lavoro è tanto e comincia mesi prima – ha affermato il M° Giuseppe De Luca – il quale a fine concerto ha ringraziato tutti i membri della banda e del coro perché hanno portato a termine in modo eccellente il progetto e Silvia Pianezzola che ha curato ogni minimo dettaglio dei brani eseguiti dal coro».

Prossimo appuntamento il 5 gennaio alle 19 nella Chiesa del Carmine a Milazzo.