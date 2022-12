Il box CrossFit Milazzo e Pesistica Milazzo piazza due atlete di tredici anni alle finali nazionali di pesistica olimpica che si sono svolte al PalaCrisafulli di Pordenone per le categorie esordienti e giovanissimi. Le due ragazze milazzesi hanno hanno gareggiato in due categorie di peso differenti: nella 45 kg Serena Puliafito che ha conquista il terzo posto nazionale e nella 55 kg Francis Puglisi che ha conquistato il sesto posto nazionale.

Non solo Milazzo, però, la Sicilia ha messo in mostra i suoi talenti e per la gioia del responsabile tecnico Maurizio Sardo e del presidente della federpesistica Sicilia Salvatore Parla, sono arrivati tre titoli italiani, due bronzi e un sesto posto che confermano la bontà di una scuola che continua a sfornare talenti, oltre a vantare campioni assoluti come il trapanese Nino Pizzolato, bronzo ai Giochi di Tokyo e la palermitana Giulia Miserendino sul podio nelle più importanti competizioni continentali.

«Ora, archiviate le gare fino a febbraio 23, – commenta Michele Ragno della CrossFit Milazzo – tutti i nostri pesisti sono in preparazione per eccellere anche il prossimo anno soprattutto con due papabili contendenti nelle rispettive categorie del titolo di campionessa italiana

Gaia Depasquale e Ginevra Lazzaro».