Fondazione Lucifero, proroga di otto mesi per l’associazione Il Giglio

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Lucifero ha deciso di concedere una proroga di otto mesi all’Associazione “Il Giglio” per la gestione del progetto Gigliopoli – La Città dei bambini spensierati. Dopo un parere legale richiesto dal cda, sembrava che la scelta più indicata sembrava un bando pubblico per scegliere o riconfermare il partner ma nell’ultimo consiglio è stata formalizzata la proroga. A votarla la presidente Collica ed i consiglieri Gino Puglisi e Padre Santino Colosi. Ad abbandonare la seduta Franco Scicolone che da sempre chiede un bando pubblico.

“La scelta della co-progettazione, consentita dal Codice del Terzo Settore e riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 131 del 2020) instaura tra ente pubblico ed Ets un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato – ha spiegato la professoressa Collica – La soluzione migliore per garantire all’ente un ruolo di coprotagonista nelle attività da espletare e per garantire la continuità dei servizi forniti dall’associazione Il Giglio e apprezzati dall’utenza”.

A chiedere la conferma del Il Giglio sono state associazioni e movimenti politici che hanno preso pubblicamente posizione.

«La tensione di questi mesi è stata estenuante e ha reso tutto molto difficile. – racconta il presidente dell’Associazione “Il Giglio”, Enzo Scaffidi – Il gruppo ha sofferto molto e tutti abbiamo temuto il peggio che, siamo consapevoli, non è ancora passato. L‘apparato burocratico dell’Ipab con il quale stringiamo da anni un partenariato ‘importante’, a detta di molti esperti che sono venuti a trovarci, non è cosa semplice da gestire di per sé. Diventa davvero complicato se a intralciare i rapporti ci sono volontà contrastanti, ma siamo felici oggi di apprendere che il Consiglio di Amministrazione ha prorogato ‘Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati».